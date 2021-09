Tagliava la legna degli altri e la trasportava su un furgone senza assicurazione

Ottiglio – I Carabinieri di Ottiglio, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento e furto aggravato un 46enne con precedenti di polizia. L’uomo veniva notato dai Carabinieri nell’atto di tagliare e raccogliere legna in vari terreni, in particolare nei pressi della Strada Comunale San Grato – Cornaleto. Da ulteriori accertamenti, si appurava che l’uomo stava prelevando legna da ardere, circa due quintali, da terreni privati e senza l’autorizzazione dei proprietari, trasportandola inoltre a bordo di un veicolo privo di assicurazione. Dalle testimonianze assunte, il 46enne stava tagliando e raccogliendo la legna da diversi giorni e, sebbene fosse autorizzato a farlo in un terreno poco distante ma difficile da raggiungere, stava sottraendo la legna da altri terreni più comodi e agevoli senza essere autorizzato. Tutto il materiale era posto sotto sequestro così come il veicolo privo di assicurazione.