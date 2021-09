Traffico rallentato a Cassine per uno scontro tra due auto

Cassine – Un incidente stradale, stamane, ha rallentato il traffico a Cassine, nelle vicinanze del campo sportivo del paese.

L’incidente si è verificato tra due utilitarie e in seguito all’impatto una delle due auto si è coricata su un fianco. Un automobilista è stato portato in ospedale ad Acqui Terme ma non è in gravi condizioni.

Non si sono registrate code in entrambi i sensi e la situazione sta tornando alla normalità. Sul posto, insieme al 118, anche due pattuglie della Polizia stradale di Acqui e i Vigili del Fuoco.