Ad Acqui un patto Comune-negozianti per dare nuova linfa al turismo

Acqui Terme – Un appuntamento importante, quello di oggi ad Acqui, per il Duc, Distretto Unico del commercio. Si dovrà, infatti, con la riunione tra commercianti, Comune e associazioni di categoria, decidere come spendere i 20.000 euro di contributi ai negozianti della città termale stanziati dalla Regione.

L’idea è quella di rilanciare il binomio commercio e turismo. Acqui Terme è stata fra le 52 città cui la Regione ha destinato aiuti a questo scopo. Ventimila euro, appunto, che ora dovranno essere spesi al meglio. La società di comunicazione Altea, col supporto delle associazioni di categoria, avrà il compito di coinvolgere attivamente le imprese del territorio attraverso specifiche iniziative promozionali e attività di formazione per rafforzare le competenze delle attività economiche. Ruolo fondamentale sarà quello del Manager di distretto, che dovrà stimolare idee e progetti coinvolgendo Comune, imprese e associazioni.