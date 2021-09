Al via il piano per incrementare i prelievi e gli ambulatori nei piccoli Comuni dell’ovadese

Ovada – Sarà ampliato, nel distretto Asl di Ovada e Acqui Terme, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, il servizio di prelievo del sangue itinerante che si svolge da anni e che in quelle zone è particolarmente radicato.

Il personale si reca negli ambulatori locali per svolgere i prelievi per le analisi e consegnare i referti. Un solo operatore svolge il servizio nei piccoli Comuni grazie alla collaborazione con i medici di base, i sindaci e le realtà locali, che mettono a disposizione l’ambulatorio o altra sede, come la casa di riposo o la sede della Croce Rossa e settimanalmente raccolgono in tempo le impegnative. Servizi come questo potranno essere implementati, ad esempio, con l’assunzione di nuovi infermieri di famiglia, una nuova figura professionale a supporto dei medici di famiglia, già presente a Ovada. Oppure si potrà migliorare il prelievo a km zero con ambulatori più spaziosi ed attrezzati, che saranno incentivati dalla collaborazione in rete dei medici di famiglia.

Due giorni fa i sindaci di Ovada e Acqui, Paolo Lantero e Lorenzo Lucchini, con una rappresentanza dell’assemblea dei sindaci di quel Distretto, si sono recati a Torino per parlare con l’assessore alla Sanità Luigi Icardi e col direttore generale dell’Asl Al Luigi Vercellino soprattutto del futuro degli ospedali. In attesa di riorganizzare i reparti, passati in rassegna uno ad uno per Acqui, sarà migliorato il sistema di prenotazione tramite Cup e ottimizzata la presenza dei professionisti Asl in tutte le sedi. Inoltre, viste le carenze dei trasporti, alcune prestazioni sanitarie offerte a Novi Ligure e Casale Monferrato verso gli utenti di Ovada e Acqui si potranno concentrare in determinati giorni al momento della prenotazione e in questo modo sarà programmato un servizio navetta.

L’emergenza ha fatto apprezzare ancora di più le strutture ospedaliere e gli ambulatori di prossimità. Dopo l’apertura dei centri per le vaccinazioni dirette a Basaluzzo e Castellazzo Bormida nei giorni scorsi e ieri al quartiere Cristo di Alessandria stamane, dalle 11 alle 12, nel palazzo Comunale di Casal Cermelli aprirà un nuovo ambulatorio, come già avvenuto a Sezzadio. Non solo centri destinati a vaccini e tamponi, ma nuovi servizi a misura di paese, per evitare, quando si può, inutili spostamenti ed assembramenti.

Intanto ieri i nuovi contagiati erano 263 di cui 126 asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva sono 24, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 194 e purtroppo si registra un altro decesso.

Una tendenza, questa, che se sarà confermata oggi dall’Iss, Istituto Superiore di Sanità, lascerà il Piemonte in zona bianca.