Coppa Italia Promozione: bene Ovadese, Pastorfrigor Stay, Valenzana e Asca

Alessandria – Primo turno di Coppa Italia in Promozione con luci e ombre per le alessandrine impegnate nella competizione. Solo quattro, infatti, sono riuscite a qualificarsi per i sedicesimi di finale in programma per il 14 e il 28 ottobre.

Ad accedere al turno successivo sono state l’Ovadese, che ha battuto la Luese Calcio Cristo, la Pastorfrigor Stay, che ha espugnato il campo dell’Arquatese, la Valenzana Mado che ha avuto la meglio sul Mirafiori e l’Asca che ha mandato a casa il Pozzomaina.

Eliminate invece la Gaviese e la Novese, superate, rispettivamente, da Santostefanese e San Giacomo Chieri.