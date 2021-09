Supercoppa: sabato sera sfida decisiva per la JB Monferrato in casa della Reale Mutua Torino

Casale Monferrato – Si chiude domani la fase a gironi della Supercoppa LNP e la JB Monferrato, palla a due alle ore 20:30, affronterà al Pala Gianni Asti la Reale Mutua Torino. Un match decisivo in ottica qualificazione alle Final Eight.

La Reale Mutua Torino è cambiata molto nel corso dell’estate a partire dalla presidenza con Stefano Sardara che ha ceduto la società a David Avino. Cambio anche nella guida tecnica: via Demis Cavina, volato a Sassari, è arrivato una vecchia conoscenza del basket casalese ovvero Edoardo Casalone.

Coach Casalone è ripartito dalle conferme di Mirza Alibegovic, Daniele Toscano e Giordano Pagani, aggiungendo al roster Aristide Landi e Niccolò De Vico, due giocatori di esperienza mentre i due stranieri sono il centro Devon Scott e il playmaker Trey Davies.