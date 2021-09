Covid all’asilo, scatta la quarantena

Canelli – È canellese, la prima scuola entrata in quarantena per Covid in Piemonte. Al Cristo Re, scuola dell’infanzia paritaria a pochi metri dal castello Gancia che domina la città dalla collina di Villanuova, i primi sintomi si sono mostrati la scorsa settimana. La scuola, infatti, aveva aperto i battenti il 6 settembre, una settimana prima delle statali. Il giovedì successivo, ci sono state le prime assenze tra la cinquantina di bimbi iscritti. Domenica sono arrivati i primi tamponi rapidi positivi. E’ a quel punto che don Mario e Rota, insieme al corpo docenti, prendono l’unica decisione che in quel momento può evitare di aggravare ulteriormente la situazione. Inizia la settimana e dall’Asl arriva la disposizione di quarantena per tutti i bimbi presenti la settimana precedente, e per le insegnanti, soprattutto quelle che, presenti nelle ore di mensa, avevano per forza di cose abbassato la mascherina, il cui utilizzo non è invece previsto per i bimbi tutti sotto i sei anni di età. La quarantena disposta, per ora è di 14 giorni. Tutti rientreranno dopo un tampone negativo e al termine della quarantena disposta dall’Asl. Per precauzione è stata chiusa anche la sede staccata della scuola, a San Marzano Oliveto, frequentata da 7 bambini.