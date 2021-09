Grigi beffati nel recupero e a Lecce l’Alessandria incassa il quarto ko di fila

Lecce (Lecce 3 – Alessandria 2) – Quarta sconfitta consecutiva per l’Alessandria che anche al “Giardiniero-Via del Mare” di Lecce non è riuscita a racimolare punti restando ancora a zero.

Passati in svantaggio per il gol di Tuia, i Grigi avevano trovato il pari grazie a Corazza, sempre nel primo tempo, e nella ripresa si erano portati avanti grazie alla rete di Ba. I pugliesi hanno trovato poi il pari con Rodriguez e, a tempo praticamente scaduto, sono andati in vantaggio in seguito alla rete segnata da Coda che l’arbitro ha convalidato dopo essersi rivolto al Var.

Alessandria, dunque, ancora a secco in campionato e nel turno infrasettimanale, martedì alle 18 al “Mocca”, arriverà l’Ascoli.

La cronaca della gara.

Parte forte il Lecce che passa in vantaggio al 12’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il terzo, in area svetta su tutti Tuia e gira alle spalle di Pisseri.

Al quarto d’ora pareggiano i piemontesi: Mustacchio ruba palla a centrocampo, serve Corazza in posizione regolare e con un destro incrociato infila Gabriel nell’angolino alto.

Al 19′ Grigi vicini al raddoppio: colpo di testa di Mustacchio sugli sviluppi del primo angolo, Gabriel respinge a mani aperte.

Al 27′ Lecce vicino al secondo gol: ancora Tuia di testa, sugli sviluppi del quinto angolo. Palla di poco sul fondo.

Il primo tempo non regala altri episodi degni di nota.

Nella ripresa un cambio per parte: nelle file dei Grigi dentro Benedetti per Celesia, nel Lecce Bjorkengren per Majer.

Al 7′ pericolo in area grigia davanti a Pisseri con la palla colpita più volte, prima da Coda poi da Di Mariano, infine la difesa piemontese allontana.

All’11′ Alessandria in vantaggio: Mustacchio salta Gallo, cross sul primo palo per la girata di testa di Ba che sorprende Gabriel.

Al 19′ Alessandria in dieci: secondo giallo per Di Gennaro per un intervento su Rodriguez.

Il Lecce, a questo punto, tenta il forcing e al 42’ trova il pareggio: Coda serve Rodriguez, gran tiro nell’angolino più lontano dove Pisseri non può arrivare. Nel tuffo il portiere grigio si infortuna e deve lasciare il posto a Russo.

Al 50′, all’ultimo secondo del recupero, il gol del Lecce, siglato da Coda, che sancisce la vittoria dei pugliesi e la beffa per i Grigi.

(Foto tratta dal web).

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia (37’st Meccariello), Gallo (29’st Barreca); Majer (1’st Bjorkengren), Hjulmand, Gargiulo (29’st Paganini); Di Mariano, Coda, Olivieri (17’st Rodriguez). A disp.: Bleve, Vera, Helgason, Bjarnason, Gendrey, Listkowski, Blin. All.: Baroni

Alessandria (3-4-3): Pisseri (44’st Russo); Parodi, Di Gennaro, Celesia (1’st Benedetti); Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto (21’st Lunetta); Orlando (21’st Prestia), Corazza, Milanese (12’st Chiarello). A disp.: Crisanto, Marconi, Arrighini, Pierozzi, Palazzi, Palombi, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Gol: pt 12′ Tuia, 15′ Corazza; st 11′ Ba, 42′ Rodriguez, 50′ Coda

Ammoniti: Celesia, Di Gennaro, Tuia , Lunetta per gioco falloso

Espulsi: Di Gennaro al 19′ st per somma di ammonizioni

Corner: 10-1

Recuperi: 4+5

Note: giornata calda, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 5200 circa.