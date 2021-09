Maggioranza a rischio in consiglio comunale anche a Novi

Novi Ligure – È il fuggi fuggi generale con la Lega che ha perso tre consiglieri: Marco Bertoli, Francesco Bonvini e Cristina Sabbadin confluiti nel nuovo gruppo “Solo Novi” e Francesca Chessa, eletta in Forza Italia che è passata a Fratelli d’Italia. Secondo il Maligno anche a Novi imperversa Fernandel dal quale tutti – se possono – prendono le distanze e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dopo Alessandria il politico in pensione sta demolendo la maggioranza di centro destra anche a Novi. Per questo motivo l’ultimo consiglio comunale di mercoledì 15 scorso è stato un “consiglio comunale a metà”, durante il quale, dopo le comunicazioni del sindaco, è stato approvato il nuovo statuto e la convenzione del Consorzio Servizi Rifiuti sul quale l’opposizione ha garantito il numero legale salvo uscire dall’aula subito dopo. Assenti gli assessori Roberta Bruno e Maurizio Delfino.

Arriva il commissario prefettizio?