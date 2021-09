Serie D: l’Hsl Derthona pareggia in casa del Vado

Vado Ligure (Vado 2 – Hsl Derthona 2) – È terminato con un pareggio il primo impegno, nel campionato di Serie D Girone A 2021-2022, dell’Hsl Derthona. Al “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure i Leoncelli hanno terminato la sfida col risultato di 2-2.

Passati in doppio vantaggio nel primo tempo, i Bianconeri allenati da mister Zichella hanno subìto la rimonta dei liguri nella ripresa.

Piemontesi in avanti al 19’ della prima frazione: Otelè batte Cirillo dopo un’azione prolungata da parte dei Leoni, destro a mezza altezza dal limite dell’area piccola che porta avanti la squadra di Zichella. Retroguardia del Vado non impeccabile nell’occasione.

Un minuto dopo i Leoncelli raddoppiano. Azione di contropiede dei Bianconeri che manda in bambola la retroguardia del Vado, palla a Diallo che con un gran tiro batte Cirillo.

La partita sembra mettersi sui binari giusti per gli ospiti ma nella ripresa il Vado entra in campo con un piglio molto più aggressivo rispetto ai primi 45’ e trova il gol che accorcia le distanze al quarto d’ora. Lo Bosco serve Capra, dribbling secco ai danni del diretto avversario e diagonale mancino che batte Teti.

Alla mezz’ora, poi, arriva la rete del pareggio. Conclusione improvvisa da fuori area di Lo Bosco che trova l’angolino basso alla sinistra di Teti. 2-2 e match riaperto.

Nel finale i padroni di casa sfiorano il 3-2 ma il gran tiro di Aperi, su cross di Di Salvatore dalla destra, scheggia la traversa.

Dopo 5’ di recupero arriva il triplice fischio che sancisce un pareggio, per quanto visto in campo, giusto.

Vado (4-3-2-1): E. Cirillo, D. Magonara, L. Casazza, P. Cattaneo, A. De Bode, G. Pantano, E. Capra, G. Giuffrida, L. Lo Bosco, S. Aperi, L. Di Salvatore. A disposizione: S. Ghizzardi, L. Gandolfo, D. Favara, T. Zanchetta, M. Cossu, F. Turone, G. Di Salvatore, A. Carrer, A. Della Rossa. All: Solari Matteo

Hsl Derthona (4-3-3): F. Teti, A. Valerio, M. Luzzetti, F. Todisco, S. Emiliano, L. Colantonio, M. Saccà, R. Filip, M. Diallo, M. Procopio, H. Otelè Nnanga. A disposizione: R. Bertozzi, V. Imperato, D. Galliani, K. Gjura, G. Grieco, S. Casagrande, A. Mutti, S. Gueye, M. Spoto. All: Zichella Giovanni.

Arbitro: Pasculli di Como

Gol: pt 19′ Otelè, 20′ Diallo; st 15′ Capra, 30′ Lo Bosco.