Supercoppa Discovery+: Bertram Derthona lotta ad armi pari con la Virtus Bologna e cade solo nel finale

Casalecchio di Reno – Esce sconfitta ma a testa alta la Bertram Derthona dalla Discovery+ Supercoppa 2021 presented by Unipolsai giocando una partita di grande intensità contro la Virtus Bologna, resistendo al deciso tentativo di allungo avversario nell’ultimo quarto e arrendendosi solo nelle battute conclusive al termine di una rimonta che ha riaperto la sfida.

La cronaca tratta dal sito del Derthona Basket.

Approccio positivo alla gara per la Bertram, che nei primi minuti trova soluzioni offensive efficaci e conduce l’incontro. Nel finale della frazione arriva la reazione della Virtus, che opera il sorpasso e chiude avanti 16-14. Il secondo periodo di una gara intensa scorre in equilibrio, tra parziali e contro parziali: il Derthona conclude il primo tempo in parità a quota 36 grazie al canestro di Daum. Al rientro dagli spogliatoi scatta meglio la formazione allenata da coach Ramondino, che allunga fino al +4 (36-40), prima di subire il parziale della Virtus, che vale il massimo vantaggio nella gara (54-46 al 30’). Nell’ultimo quarto la squadra campione d’Italia raggiunge la doppia cifra di margine (60-46), ma la Bertram con orgoglio e qualità accorcia fino a un solo possesso di divario. Nel finale, gli extrapossessi consentono a Bologna di vincere 74-66. Il Derthona tornerà in campo domenica 26 settembre alle 19 al PalaFerraris per l’esordio in campionato contro la Nutribullet Treviso.

Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona

(16-14, 36-36, 54-46)

Tabellini:

Bologna: Tessitori 14, Belinelli 6, Pajola 2, Alibegovic 2, Hervey 18, Udoh 4, Ruzzier, Jaiteh 4, Alexander 2, Weems 11, Teodosic 3, Abass 8. All. Scariolo.

Derthona: Wright 6, Rota ne, Cannon, Tavernelli 7, Filloy 11, Mascolo 7, Severini, Mobio ne, Sanders 2, Daum 19, Cain 8, Macura 6. All. Ramondino.