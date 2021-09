Telenovela Cerutti: lunedì assemblea sul “Piano Sociale”

Casale Monferrato – Chissà, forse, può darsi, staremo a vedere, non si sa mai, domani è un altro giorno, chissà chi lo sa, va avanti tu che a me vien da ridere: questi i pensieri che frullano nel cervello dei reduci della Cerutti, la fabbrica casalvercellese fallita un anno fa. Dopo tanti “colpi di scienza” sempre a danno dei lavoratori che sono stati presi in giro da tutti – sindacati, curatori, azienda, politici, pennivendoli dei soliti fogliacci illeggibili – si viene a sapere che è stata fissata per lunedì l’ennesima assemblea. Le organizzazioni sindacali sottoporranno loro i risultati dietro richiesta dei curatori. Si tratta d’un documento col numero di ex dipendenti che dovrebbero ricevere i soldi del piano sociale, aumentato da 1,864 a 2,571 milioni grazie in gran parte a Bobst che ci ha messo 500.000 euro che si sommano a quelli della curatela (200.000). A parte la trentina di persone che sarà assunta da Bobst e i dirigenti, gli altri lavoratori dovrebbero ottenere qualcosa. Sarebbero state conteggiate, per differenza, 247 persone mentre resta il nodo relativo ai lavoratori assunti nella newco che si erano autonomamente dimessi senza manleva.