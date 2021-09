Voghera: l’assessore Gabba resta in giunta

Voghera (Maria Ferrari) – Dopo l’assessore-pistolero Massimo Adriatici che ha ucciso con proiettili Dum Dum il povero marocchino di 39 anni Youns El Boussettaoui, in una città tornata al modo fare barbarico dei Longobardi (d’altronde quello è il loro Dna) dove tutti si insultano e i politici perdono troppo spesso la calma, veniamo a sapere di una chat sui social, postata dall’assessore ai lavori pubblici Giancarlo Gabba (nella foto), leghista anche lui, che contiene una frase stupefacente riferita agli immigrati: “Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio”. Gli è che la povera sindaca Paola Garlaschelli (nella foto a lato), dopo il maldestro tentativo, conseguente alla macabra esibizione di Adriatici, d’un rimpasto di giunta, ora le tocca stigmatizzare la frase – del suo assessore più importante, come quello ai lavori pubblici – che definisce “riprovevole”. Ma lascia le cose come stanno. Ciò che stupisce ancor di più è che quella frase è stata postata prima che Adriatici uccidesse il marocchino e ciò dimostra che a Voghera la giunta è retta da gente che preferisce i modi spicci al dialogo. E mentre Adriatici è stato licenziato (non si poteva fare altrimenti) Gabba non perderà la poltrona nonostante le richieste di dimissioni venute dall’opposizione. Anzi, l’assessore Gabba, che non intende rilasciare dichiarazioni in merito, vuole querelare chi ha diffuso la sua chat per cui si è rivolto all’avvocato Antonio Rossi. Entrando nel merito si viene a sapere che l’infelice commento spunta in una conversazione sul social tra colleghi di giunta che stanno discutendo di un negozio che serve gli stranieri e che, a detta degli assessori, crea problemi.