Bagni pubblici “Antivandalo” con gettoniera all’entrata

Acqui Terme – I bagni pubblici saranno riaperti con caratteristiche innovative all’entrata per cui l’accesso è interdetto ai vandali. Potranno infatti essere utilizzati solo inserendo nell’apposita gettoniera una monetina. Le porte ad apertura automatica serviranno per garantire il buon funzionamento dei bagni e anche la pulizia. In questi giorni sono state avviate le prime opere di rifacimento delle porte e di imbiancatura, ed è stata installata una nuova illuminazione interna ed esterna, tra cui anche quella di emergenza. La vera novità è costituita dalle gettoniere per ridurre gli atti vandalici, che in passato hanno determinato la frequente chiusura dei bagni. Saranno installate nei bagni a fianco del liceo Saracco, nell’area camper e sulla pista ciclabile. Queste toelette rimarranno aperte sempre, sia di giorno che di notte, mentre quelle presenti all’interno del mercato coperto, in piazza Orto San Pietro, e nell’ex caserma Cesare Battisti rimarranno aperte solo nei giorni di mercato. Vale a dire il martedì e il venerdì.