Eccellenza: pareggi in trasferta per Castellazzo e Acqui

Alessandria – Due pareggi per le alessandrine impegnate nel campionato di Eccellenza Girone B, seconda giornata di andata.

Il Castellazzo, in casa dell’Albese, ha terminato la gara per 1-1. Langaroli in vantaggio alla fine del primo tempo con Lopardo, nella ripresa il Castellazzo trova subito il pari grazie alla marcatura di Rosset.

Reti inviolate nella sfida esterna dell’Acqui contro il Moretta. Nel finale di primo tempo i termali reclamano per un intervento su Baldizzone, lanciato da Guazzo. Per l’arbitro è solo punizione dal limite mentre al 41’ della ripresa la squadra di Merlo passa in vantaggio con Manno ma il gol è annullato per un fuorigioco apparso dubbio a molti.

In classifica l’Acqui sale a quattro punti, al secondo posto assieme a Moretta, Chisola e Vanchiglia mentre il Castellazzo ottiene il suo primo punto in coabitazione con Albese, Pro Dronero e Benarzole.