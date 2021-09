Pallavolo Under 12 Maschile tre contro tre: Novi Pallavolo si impone sul Colombo Volley Genova ed è campione d’Italia

Assisi – Si è svolta ieri, sul sagrato di Santa Maria degli Angeli di Assisi, la finale 1° -2° posto del Trofeo Nazionale U12 Volley S3 riservato alle formazioni vincitrici del titolo territoriale e regionale della scorsa stagione.

Le fasi finali nazionali sono state posticipate a causa della pandemia, al fine di tutelare al meglio atleti e staff al seguito.

Ad imporsi nella finalissima nazionale sono stati i ragazzi del Novi Pallavolo che hanno battuto i coetanei del Colombo Volley Genova con un perentorio 2-0 (15-5, 15-10).

I ragazzi neo-campioni d’Italia sono Daniele Volpara, Lorenzo Moro e Mattia Costa a cui bisogna aggiungere il classe 2012 Alessio Balu che non ha potuto partecipare. Gli allenatori, che hanno guidato i ragazzi alla conquista del titolo nazionale, sono Enzo Guglielmo e Matteo Rapetto coadiuvati dalla costante collaborazione della Dirigente Grazia Ponasso.

La Presidente Elena Selmi si è dichiarata “entusiasta per la prestazione dei suoi ragazzi e di provare una gioia indescrivibile per questo 1° scudetto conquistato”.

Felicissimo anche Stefano Moro, storica bandiera della società: “Questo successo dei ragazzi ci ripaga dell’intenso lavoro svolto in palestra. Sono contentissimo per loro e per questo successo che resterà nella storia della nostra società”.