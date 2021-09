Promozione: Valenzana Mado ok in casa, sconfitta esterna per la Novese

Alessandria – Domenica positiva, nel campionato di Promozione Girone D, seconda giornata di andata, per la Valenzana Mado che, al “Comunale”, ha battuto per 2-0 il Pozzomaina grazie alla doppietta di Boarino.

Sconfitta, invece, per la Novese di mister Mattia Greco, tornata a secco di punti dalla trasferta di Trofarello. Torinesi avanti in avvio, Pintabona riporta in equilibrio il match per la Novese ma Borgoni realizza il gol partita prima dell’intervallo.

I risultati delle altre alessandrine:

Cit Turin-Luese Cristo 0-3

Santostefanese-Asca 2-2

Pastor Stay-Ovadese 1-2

San Giacomo Chieri-Gaviese 1-0

Arquatese-Bacigalupo 1-1.