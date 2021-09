Rapina il barista e scappa, ma perde i documenti e lo arrestano subito

Asti – S’è diretto al bancone del bar ma non ha chiesto una birra perché ha subito sferrato un diretto al barista mandandolo al tappeto. Quindi ha preso i soldi dalla cassa ed è scappato. È successo l’altro giorno in un bar da poco riaperto dopo un periodo di chiusura forzata per violazione delle normative anti Covid. A compiere la rapina è stato A.W., un ivoriano di 27 anni, regolare sul territorio nazionale e residente ad Asti. Durante la fuga ha perso per strada i documenti mentre il barista chiamava i carabinieri che attivavano immediatamente una radiomobile di pattuglia in zona. Gli uomini della Benemerita si portavano sul posto e trovavano i documenti per terra, potendo risalire facilmente al fuggitivo. Sono risaliti all’indirizzo, e hanno visto le immagini e i filmati delle telecamere per cui in pochi minuti hanno trovato il rapinatore, davanti alla porta d’ingresso di casa sua. Il giovane è stato arrestato per rapina. Il processo per direttissima in tribunale ad Asti ha convalidato l’arresto. È stato portato in carcere. Il titolare del bar non ha riportato conseguenze.