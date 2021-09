Serie D: il Casale al “Palli” con tre gol chiude la pratica Rg Ticino

Casale Monferrato (Casale Fbc 3 – Rg Ticino 0) – Debutto decisamente convincente per il Casale Fbc che al “Palli”, prima giornata del campionato di Serie D Girone A, ha nettamente superato l’Rg Ticino, squadra della provincia di Novara, per 3-0.

Il risultato è stato messo in cassaforte nel giro di mezz’ora, e di fatto i Nerostellati con questa vittoria si candidano come uno dei possibili protagonisti del campionato.

Partita sbloccata subito da Candido, grazie anche a un errore su rinvio del portiere ospite, e chiusa ancora da Candido su rigore e da Rossini. Da sottolineare che mancava ancora il bomber Ricciardo, entrato solo negli ultimi minuti per acquisire un po’ di ritmo partita.

Mercoledì 22 settembre il Casale sarà impegnato in casa del Pont Donnaz in Coppa Italia e domenica prossima trasferta a Sestri Levante, campo tradizionalmente durissimo.

La cronaca.

Casale in vantaggio al 7’: rilancio errato del portiere Oliveto sui piedi di Candido che fulmina il numero uno ospite con un preciso pallonetto: 1-0.

Al 12′ punizione di Bugno, Dadone in due tempi.

Al 28′ fallo di Baiardi su Candido in area, calcio di rigore. Lo stesso Candido s’incarica della battuta e trasforma con un tiro forte e centrale: 2-0.

Al 31′ tris nerostellato: Continella serve Rossini che si gira bene in area e non lascia scampo a Oliveto: 3-0.

Nella ripresa, al 32’, Nerostellati vicini al quarto gol con Leveque che, servito benissimo da Mullici, spara addosso a Dadone.

La gara è comunque ben controllata dai Nerostellati che vincono facilmente 3-0.

(Foto tratta dal web).

Casale Fbc (4-3-3): Dadone; Gilli (36’st Silvestri),Gianola, Casella, Mullici; Palermo, Martin, Continella (29’st Brevi); Candido (29’st Leveque),Rossini (37’st Ricciardo),Giacchino (37’st Juricic). A disp.: Cozzella, Forte, Vicini, Guarino. All.: Sesia.

Rg Ticino (4-4-2): Oliveto; Arcidiacono, Rosato, Sorrentino, Napoli (18’st Roveda); Bedetti (25’st Ogliari),Kambo, Bugno (25’st Batttistello),Baiardi (1’st Della Vedova); Colombo, Pavesi (10’st Libertazzi). A disp.: Bianco, De Angeli, Zaffiro, Torin. All.: Costanzo.

Arbitro: Paccagnella di Bologna.

Gol: 7’pt e 28’pt rig. Candido (C); 31’pt Rossini (C).

Ammoniti: Giacchino, Continella, Juricich (C). Rosato, Kambo, Arcidiacono, Roveda (RG)

Corner: 3-4

Recuperi: 1+3.

Note: giornata soleggiata ma con nuvole, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 300 circa.