Sorprende di notte in casa i ladri incappucciati e muore per lo spavento

Montegrosso – S’è svolto venerdì nella chiesa Nostra Signora di Lourdes il funerale di Mirella Badella, la donna di 60 anni colta l’altra notte da infarto per aver sorpreso in camera da letto tre ladri incappucciati. Stava dormendo accanto al marito Giovanni Nicolini di 90 anni, ma un rumore l’ha svegliata e ha visto le tre figure nel buio che avevano scoperti solo gli occhi. Era malata da tempo ma lo choc di quella visione spettrale nel buio della notte le è stato fatale. I ladri sono subito scappati e sul posto sono giunti i carabinieri e una squadra del 118 che ha trasportato la donna d’urgenza all’ospedale di Asti dove dopo pochi giorni è deceduta. I tre malviventi non avevano portato via nulla di importante. La signora Mirella era originaria di Montaldo Scarampi, di località Collina Forni, ma aveva lavorato per anni in Valle d’Aosta, come cameriera, a Cervinia e a Chamonix. Intanto i carabinieri che conducono le indagini sono impegnati ad assicurare alla giustizia i tre ladri.