Torna operativo il Pronto Soccorso all’ospedale di Tortona

Tortona – Dopo la seconda chiusura del novembre scorso, a causa della preoccupante diffusione del Covid19, martedì tornerà operativo il Pronto Soccorso dell’ospedale Santi Antonio e Margherita. In una prima fase i medici del Pronto Soccorso saranno in prestito dal reparto Medicina, ma ciò garantirà il servizio erogato prima della chiusura, dovuta alla trasformazione del presidio in Covid Hospital. Ciò sarà possibile anche alla stipula di contratti con professionisti esterni. Intanto il Comitato Tortona per Ospedale ha finanziato e affidato al professor Mario Del Vecchio dell’Università Bocconi di Milano un piano di sviluppo che si inserirà in quello della Regione per rilanciare l’ospedale tortonese.