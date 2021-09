Zangrillo sul Covid: il virus è clinicamente morto, ora occupiamoci del 99,5% dei malati che abbiamo abbandonato

Milano (Red) – Alberto Zangrillo primario del San Raffaele scrive oggi su twitter: “Con questi dati, ora, occupiamoci del 99,5% di coloro che muoiono d’altro” a proposito del catastrofismo dei “Covidiani”, e posta i dati relativi al Covid del suo ospedale nella settimana dall’11 al 18 settembre.

Dei 1215 accessi in pronto soccorso, 16 sono stati per Covid, e 6 di questi sono stati ricoverati: 4 in bassa intensità e 2 – entrambi non vaccinati – in alta.

“Il virus è clinicamente morto – scrive ancora lo scienziato genovese – e trovo inutili e dannosi i bollettini quotidiani coi dati sui contagi. Rincorrendo i numeri e le fantasie di pseudo-scienziati perdiamo di vista le basi fondamentali dell’Umanità. È arrivato il momento, oggi più che mai, di occuparsi degli altri malati: gli oncologici, i cardiopatici, chi ha malattie neurologiche e patologie croniche. Sono malati dimenticati, con situazioni che si stanno riacutizzando e che rischiano di aggravarsi in modo irrimediabile”.