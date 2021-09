Perde la vita dopo essere precipitato dal balcone: tragedia ad Alessandria in via Rivolta

Alessandria – Dramma in via Rivolta, quartiere Pista, ad Alessandria oggi pomeriggio. Un uomo sulla settantina, in base a quanto accertato dagli inquirenti, è morto dopo essere precipitato dal balcone del condominio dove abitava, cadendo nel cortile antistante l’edificio.

Sul posto è accorso il 118 insieme ai Carabinieri ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.