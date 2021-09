Franco Trussi è il nuovo vicesindaco di Alessandria

Alessandria – Il nuovo vicesindaco di Alessandria è Franco Trussi (nella foto tratta da Facebook), ex assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Fabbio.

Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha firmato, oggi pomeriggio, il decreto sindacale, affidandogli le deleghe a Governo del territorio e Grandi infrastrutture, Urbanistica, Edilizia privata e Riqualificazione urbana, Servizio idrico integrato, Reti e distribuzione gas, Politiche di mobilità e trasporti e Rapporto con l’Agenzia regionale per la mobilità.

Con le dimissioni di Paolo Borasio il nuovo assessore all’Ambiente, come peraltro previsto, è l’ex vicesindaco Davide Buzzi Langhi, che si occuperà anche di Servizio integrato dei rifiuti, iniziative nel campo della salute e dell’educazione sanitaria, Protezione civile, Rapporti con il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto solidi urbani e Ato Gra.