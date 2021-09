Grigi: contro l’Ascoli al “Mocca” senza il difensore Di Gennaro

Alessandria – Neanche il tempo di rifiatare e assorbire la delusione e la rabbia per la sconfitta di sabato a Lecce che già domani l’Alessandria sarà impegnata nella sfida infrasettimanale di Serie B, quinta giornata di andata.

Avversario sarà l’Ascoli dell’ex Andrea Sottil, squadra che, dopo tre vittorie di fila sabato è stata battuta in casa dal Benevento.

Moreno Longo, per la sfida al “Moccagatta” contro i marchigiani, non potrà contare sul difensore Matteo Di Gennaro, squalificato dopo il rosso a Lecce. Da verificare, inoltre, la condizione dei giocatori indisponibili nell’ultimo turno. Non ci sarà neppure il viceallenatore Dario Migliaccio, allontanato al 20′ della ripresa, “per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale”, infrazione, come si legge nel dispositivo, rilevata dal quarto ufficiale. Proteste, quelle di Migliaccio, arrivate in conseguenza all’espulsione di Di Gennaro.

(Foto tratta dal web).