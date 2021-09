Morto il cacciatore ferito da un cinghiale domenica durante una battuta di caccia

Alessandria – Non ce l’ha fatta Lazzaro Valle, il cacciatore di 74 anni di Arenzano morto dopo essere stato assalito da un cinghiale al quale aveva sparato. La tragedia si è consumata nella mattinata di domenica tra Castelletto e Silvano D’Orba.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri di Novi Ligure, oltre ai mezzi di soccorso. L’uomo era stato rianimato sul posto e poi trasferito in elisoccorso in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria. Ma le ferite riportate erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo.

Nello scontro, l’ungulato aveva reciso con le zanne le arterie femorali dell’anziano. Valle, bancario in pensione, lascia la moglie e un figlio. A dare l’allarme erano stati gli altri cacciatori, che partecipavano alla battuta. Anche il cinghiale è morto.