Il Golf Club Momperone sommerso dai debiti

Momperone – 900.000 euro di debiti. Una cifra enorme che riguarda l’impianto del golf di Momperone, in Val Curone. E alla fine è arrivata la decisione del commissario liquidatore della Comunità montana Terre del Giarolo di cercare di vendere la nuda proprietà.

Per il sindaco di Momperone, Claudio Penacca, si tratta, però, di “un danno per le casse erariali”.

Decine di particelle catastali in parte anche nel vicino Comune di Brignano Frascata e l’impianto vero e proprio, inseriti nell’avviso pubblicato a giugno dal commissario Maria Luisa Tabasso per raccogliere manifestazioni di interesse, visto che la Terre del Giarolo deve essere liquidata soprattutto attraverso la vendita di beni di cui i Comuni della ex Comunità montana non vogliono farsi carico poiché forieri di contenziosi legali e debiti.

Secondo Penacca l’idea di mettere in vendita solo la nuda proprietà significa non rescindere la concessione ventennale e non risolvere quindi la questione del mancato pagamento dei canoni annuali.

“Chi si potrebbe comprare un bene come il golf con una situazione debitoria del genere, che peserà sul prezzo di vendita?” la domanda, legittima, del primo cittadino di Momperone.

A luglio alla Terre del Giarolo erano arrivate una ventina di manifestazioni di interesse per acquistare i beni messi in vendita, ma non si sa se ci fossero proposte anche per il golf di Momperone.

Una situazione che si è ulteriormente complicata col pensionamento dell’attuale commissario.