L’Ascoli espugna il “Mocca” e condanna l’Alessandria alla sua quinta sconfitta di fila

Alessandria (Alessandria 1 – Ascoli 3) – Quinta sconfitta consecutiva per l’Alessandria che al “Mocca” cede per 3-1 ad un Ascoli apparso più cinico, soprattutto nel primo tempo.

Tante novità in casa piemontese: in porta c’è Russo, Pisseri siede in panchina, in difesa Prestia dall’inizio con Benedetti e Parodi. A centrocampo la conferma di Casarini e Ba, Lunetta a sinistra. Milanese trequartista.

La cronaca.

Parte meglio l’Ascoli che all’11’ passa in vantaggio: Caligara lancia Dionisi, Prestia si fa scavalcare dal rimbalzo del pallone, l’attaccante dell’Ascoli calcia non in modo perfetto ma Russo esce a gambe larghe e la palla gli passa in mezzo e scivola in rete.

Al 14′ occasione per il pareggio per i Grigi: colpo di testa di Lunetta alto di poco sopra la traversa su bel cross di Mustacchio da destra.

Al 26′ protesta l’Alessandria per un tocco di mano in area sulla conclusione di Arrighini ma l’arbitro, dopo aver visionato il Var, lascia correre.

Al 38′ secondo gol dell’Ascoli: Lunetta perde palla a centrocampo ma ancora una volta Russo fa una papera uscendo male e atterrando due compagni. Botteghin è libero di colpire in rete e non sbaglia.

Dopo 3’ di recupero finisce il primo tempo.

Nella ripresa Russo esce per lasciare spazio a Pisseri.

Al 4′ errore clamoroso di Marconi che in pratica sbaglia un rigore in movimento su assist di Milanese.

Al 13′ terza rete dell’Ascoli: Collocolo, sugli sviluppi di un angolo, fulmina Pisseri con un tiro preciso dai 16 metri.

Al 16′ Longo cambia tutto l’attacco: dentro Orlando, Palombi e Corazza, fuori Milanese, Arrighini e Marconi.

Al 23’ rete dell’Alessandria: su calcio d’angolo colpo di testa di Lunetta e deviazione vincente di Palombi.

Nel finale Longo inserisce Beghetto per Lunetta mentre Pisseri, al 31’, si oppone alla grande alla conclusione di Bidaoui.

Dopo 5’ di recupero il triplice fischio. L’Alessandria incassa la quinta sconfitta di fila, la classifica recita ancora 0 punti e sabato ci sarà l’insidiosa trasferta a Perugia.

Alessandria (3-4-1-2): Russo (1′ st Pisseri); Parodi, Prestia, Benedetti; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta (27’st Beghetto); Milanese (16’st Orlando); Marconi (16’st Corazza), Arrighini (16’st Palombi). A disp.: Crisanto, Chiarello, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avionitis, D’Orazio (33’st Felicioli); Collocolo, Buchel, Caligara (9’st Eramo); Maistro (24’st Fabbrini); Dionisi (33’st De Paoli), Iliev (9’st Bidaoui). A disp.: Guarna, Tavkar, Petrelli, Castorani, Quaranta, Donis, Spendhofer. All.: Sottil

Arbitro: Minelli di Varese

Gol: pt 11′ Dionisi, 38′ Botteghin; st 13′ Collocolo, 23′ Palombi

Ammoniti: Prestia, Caligara per gioco falloso

Corner: 14-3

Recuperi: 2+5

Note: giornata di sole, terreno in buone condizioni.