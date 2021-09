Rimpasto in Giunta e cambio di assessori ma Cuttica tiene per sé le competenze alle partecipate

Alessandria – La notizia ufficiale è arrivata ieri, nel pomeriggio. Il nuovo vicensindaco di Alessandria è il geometra Franco Trussi che prende il posto di Davide Buzzi Langhi, “scivolato” ad assessore semplice. Agnello sacrificale è stato l’avvocato Paolo Borasio che, nella motivazione ufficiale, ha lasciato “per motivi personali”.

Una cosa, però, è balzata all’occhio. Il fatto che nell’elenco delle deleghe che già era di Davide Buzzi Langhi (FI), vice sindaco uscente, non c’è quella ai “rapporti con le Società Partecipate”. Ossia l’incarico più ambito. Nomine, quelle, che sono tutte di tipo squisitamente politico e su posti da amministratore delegato o unico in società del gruppo Amag. E che adesso saranno oggetto di attenzione particolare.

Quella delega, perlomeno momentaneamente, se la tiene stretta il sindaco leghista Gianfranco Cuttica di Revigliasco che si è trovato a gestire, negli ultimi tempi, i litigi all’interno della maggioranza di Forza Italia.

“Le deleghe – dice – sono quelle che aveva Buzzi Langhi, ma ho tenuto per me i rapporti con le partecipate. Vorrei ringraziare l’assessore Borasio per l’ottimo lavoro fatto” il comunicato ufficiale di Cuttica.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: come mai questa mossa da parte del primo cittadino alessandrino? Non sarà mica che, stando alle ultime voci di corridoio, la “torta” delle partecipate sia effettivamente molto grande e Cuttica vuole evitare una possibile spartizione tenendo d’occhio i diretti interessati?

Probabile, possibile, chi lo sa, sarà… Tutte domande che attendono una risposta. Intanto a Palazzo Rosso quello che è certo è che gli equilibri sono cambiati.

Come ormai noto, dei sette consiglieri di Forza Italia, hanno dato le dimissioni dal partito in sei, formando InsiemeAlcentro, poi uno di loro ha cambiato idea ed è andato nel gruppo misto. I cinque rimasti hanno chiesto quello che chiedevano già nei mesi scorsi: un rimpasto di Giunta.

Soprattutto c’è stato l’affronto del commissariamento di Forza Italia cittadina, sfilata alla coordinazione di Piercarlo Fabbio e messa nelle mani di Davide Buzzi Langhi nominato da Paolo Zangrillo, commissario di FI regionale.

Una decisione, questa, che ha scatenato la rivolta. Forza Italia è svanita in consiglio comunale, dove l’unico rimasto è Carmine Passalacqua. Salvate le pari opportunità, rimanevano Borasio e Buzzi Langhi. Come è andata lo si è visto. E per quanto concerne il vicesindaco, Trussi l’ha spuntata su Antonio Tortorici, quota Fratelli d’Italia.

Una situazione, questa di Palazzo Rosso, che ha fatto scendere in campo l’opposizione che, in un lungo comunicato, ha affermato che “Il Consiglio Comunale è stato tenuto lontano da un confronto ampio e approfondito, le dichiarazioni roboanti e autocelebrative non hanno fatto altro che nascondere la polvere sotto il tappeto. I temi posti da InsiemeAlcentro sono andati oltre la reazione ad un diktat che ha visto l’imposizione di Buzzi Langhi quale coordinatore di un partito in sofferenza. Infatti molti rilievi sulla insufficienza dell’azione amministrativa e sulla mancanza di visione per il futuro di Alessandria erano e sono condivisibili ma purtroppo non sono entrati neppure nell’orizzonte della discussione”.