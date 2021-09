Alessandria – Mercoledì di alti e bassi per le due squadre della provincia di Alessandria nel primo turno della Coppa Italia Serie D. Il Casale Fbc è stato eliminato dopo aver perso 5-2 ai calci di rigore nella trasferta contro il Pont Donnaz mentre l’Hsl Derthona ha batuto 2-1 in trasferta il Lentigione. Andati in svantaggio con la rete di Canrossi, i tortonesi hanno poi rimontato grazie alle reti di Manasiev e Saccà.