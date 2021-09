Nel biellese quattro classi finite in quarantena

Biella – Altre tre scuole sono state interessate, nel biellese, da un provvedimento di quarantena dopo una scuola primaria giovedì scorso. Si tratta di una classe delle medie e di due delle superiori per le quali l’Asl ha disposto la quarantena in seguito a casi di positività al Covid-19 riscontrati.

Alunni e insegnanti che sono stati a stretto contatto con le classi in questione, a questo punto e come da prassi, devono stare in quarantena per 10 giorni, dopodiché sarà fatto a tutti un tampone per il rientro a scuola. Queste sono le informazioni date dall’Asl di Biella che, però, non dà indicazioni su quali siano gli istituti scolastici interessati per questioni di privacy e per non allarmare le famiglie. Pare, comunque, che la classe della primaria sia di un istituto in provincia, non in città e che in un caso, primaria o secondaria di I grado, sia interessato il Basso Biellese. Le due classi delle secondarie di II grado, invece, sono di un liceo scientifico e di un istituto tecnico.

Intanto domenica al centro vaccinale del gruppo Sella si è conclusa l’operazione “Scuola sicura” voluta dalla Regione per offrire agli studenti e agli operatori del settore docenti e non la possibilità di fare i tamponi gratuiti per la partenza del nuovo anno scolastico. Dal 6 al 19 settembre sono stati circa 1.000 i tamponi gratuiti fatti tra personale e alunni. Le possibilità che qualcuno risulti positivo, comunque, non è esclusa. La Regione ha intenzione di avviare da fine settembre dei programmi di screening gratuiti su base volontaria per le scuole primarie, per il personale docente e non docente delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e della formazione professionale con un test ogni 15 giorni in un hotspot. Inoltre, è compreso un ulteriore potenziamento delle attività di tracciamento dei contatti e di gestione dei casi Covid-19 insieme a un costante monitoraggio.

In provincia di Biella gli isolamenti domiciliari sono 110. Ieri in provincia si sono registrati 12 nuovi contagi (il totale dei casi da inizio pandemia è 12.018), 14 guariti in più (il totale è 11.485) e nessun decesso di persone positive al virus (il totale è 434).