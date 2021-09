Il centro di Vercelli nel mirino dei ladri e i commercianti adesso hanno paura

Vercelli – Si sono portati via, sfruttando forse un passepartout o una “chiave bulgara”, circa 250 euro, forme di formaggio e pure un prosciutto. È un negozio in pieno centro a Vercelli, “Come una volta”, frutta e verdura in piazza Risorgimento, finito qualche giorno fa nel mirino dei ladri. Un episodio che, naturalmente, ha scatenato la furia della titolare che si è ritrovata, al mattino, il negozio sottosopra dopo che la sera prima l’aveva lasciato perfettamente intatto come tutti i giorni.

Ma anche altri negozianti, sempre nella stessa zona, sono stati razziati forse dalla stessa mano. Oltre allo sconforto per i soldi rubati, tra i commercianti a questo punto monta la paura come affermato anche da Rino Manzi, di Fabrika Hambirreria, all’angolo tra corso Libertà e via Veneto, oppure alla caffetteria 2 Chicchi di piazza Risorgimento, dove i ladri sono entrati senza forzare la porta e dopo aver rubato il fondo cassa si sono allontanati indisturbati.

La domanda di tutti i commercianti è praticamente la stessa: dov’erano in quel momento le pattuglie dei Carabinieri?