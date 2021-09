Quarti di finale Supercoppa: JB Monferrato venerdì sfida Treviglio

Casale Monferrato – Sarà Gruppo Mascio Treviglio il primo avversario della JB Monferrato nei quarti di finale di Supercoppa. La sfida si terrà venerdì al Palasport Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro alle 15.

Prima dei monferrini saranno di scena Giorgio Tesi Group Pistoia e Allianz Pazienza San Severo alle 12 mentre dopo la JB Monferrato sarà la volta della gara Givova Scafati – Umana Chiusi, alle 18, e infine Old Wild West Udine – Tramec Cento alle 21.

Sabato le semifinali (ore 18 e ore 20:45) domenica la finale alle 18. In caso di vittoria la JBM troverà sulla sua strada in semifinale la vincente di Udine-Cento.