Scoperto e sequestrato un deposito di rifiuti pericolosi: due denunce

Ovada – Un deposito abusivo è stato scoperto, nei giorni scorsi, dalla Polizia Stradale di Ovada, insospettita da un continuo, e strano viavai da parte di alcuni autocarri pieni di pneumatici usati, trasportati irregolarmente.

Partendo proprio dalle contestazioni amministrative per oltre 6.300 euro, relative alla mancata tracciabilità del carico trasportato, ed elevate a diversi autotrasportatori fermati lungo l’autostrada A/26, la Polizia ha avviato insieme ai colleghi della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Genova accurate indagini che hanno portato alla scoperta della discarica abusiva.

Gli agenti hanno identificato un genovese, proprietario di un’autoriparazione e sostituzione pneumatici in un comune della provincia del capoluogo ligure e da cui risultavano essere partiti i carichi. Da qui la Polizia ha poi individuato un capannone con adiacente terreno, in un comune dell’alessandrino, dove erano accatastati gli pneumatici fuori uso, un’autovettura parzialmente bruciata, un motociclo fuori uso e varia attrezzatura d’ufficio ormai inutilizzabile.

La scoperta ha portato alla denuncia del genovese e di un cittadino alessandrino proprietario del terreno per aver realizzato e gestito un deposito abusivo ed incontrollato di rifiuti pericolosi e non. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria Alessandrina che sta valutando i fatti anche rispetto ad altre posizioni emerse nel corso delle indagini.