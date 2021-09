Studente dà di matto e prende a calci e pugni prima il professore e poi alcuni agenti della Polizia Municipale

Casale Monferrato – Ieri mattina, intorno alle nove e mezza, in via Leardi, durante una lezione di educazione fisica nei giardini di viale Piave uno studente di 17 anni ha aggredito improvvisamente e senza alcun motivo il suo insegnante con calci e pugni, per poi allontanarsi e vagare tra i giardini e via Leardi. In quel momento stava passato una pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale che, allertata della situazione, ha intercettato subito dopo lo studente. Gli agenti sono stati raggiunti anche da una pattuglia dei Carabinieri di Ozzano Monferrato, inviata dal 112.

I tentativi di avvicinare il ragazzo per cercare di calmarlo sono stati però vani: lo studente ha infatti tentato di colpire con calci e pugni gli agenti ma, non riuscendo, ha spostato la propria aggressività verso le auto di servizio e alcune auto parcheggiate. Nel frattempo la centrale operativa della Polizia Locale ha inviato sul posto un’unità medicalizzata del 118 e una seconda pattuglia di rinforzo. All’arrivo del personale medico il giovane è stato subito immobilizzato, permettendo così ai sanitari di sedarlo e consentirne il trasporto in una struttura medica specializzata.