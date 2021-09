Melbourne – Nei giorni scorsi un gigantesco corteo di lavoratori e sindacalisti ha sfilato lungo le strade di Melbourne, in Australia, per protestare contro l’obbligo vaccinale stabilito dal Governo per tutte le persone che operano nel settore edile e delle costruzioni. Alla marcia hanno partecipato migliaia di manifestanti e alcuni di loro hanno cercato di sfondare il blocco della polizia in assetto antisommossa.