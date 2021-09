Il giro del mondo in 80 giorni

Film diretto da Samuel Tourneux, racconta la storia di una scimmietta, di preciso un marmoset, di nome Passepartout dal carattere molto vivace e frizzantino, ma allo stesso tempo anche molto ingenuo. Passepartout è un grande fruitore di libri e sogna di poter vivere un giorno una meravigliosa avventura. L’occasione si presenta quando l’esploratore Phileas Frog, una rana anche nota come un grande truffatore, decide di segnare un nuovo record del giro intorno al globo terrestre in 80 giorni. In ballo c’è ovviamente una scommessa multimilionaria, che l’avido Phileas non vede l’ora di intascare.

È così che Passepartout si imbarca in questa fantastica avventura che lo porterà ad attraversare caldi deserti, giungle selvagge e a incontrare coraggiose principesse e locuste che venerano i vulcani…

Data di uscita: 16 settembre 2021

Genere: Animazione

Anno: 2021

Paese: Francia, Belgio

Durata: 82 min

Distribuzione: Notorious Pictures