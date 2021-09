Me Contro Te – Il Mistero della Scuola Incantata

Film diretto da Gianluca Leuzzi, vede la coppia Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) impegnata con il party d’inaugurazione di un nuovo istituto scolastico, riaperto dopo diverso tempo. Invitati come ospiti, i due si divertono insieme al loro amico Pongo, ma la bellissima scuola racchiude un segreto.

Inoltre, il Signor S cercherà di sabotare la festa e rompere l’amicizia del trio, che dovrà lasciare i festeggiamenti per affrontare ancora una volta il loro acerrimo nemico. Il perfido Signor S, dopo aver rubato un oggetto speciale dal mondo magico, ha scagliato un incantesimo contro Pongo, che è caduto in un sonno profondo. Luì e Sofì dovranno salvare il loro caro amico, ma come? È Perfidia, l’assistente del Signor S, a dar loro la risposta: i due dovranno recuperare il tesoro nel mondo fatato e consegnarlo nelle mani del loro nemico. Solo recuperando la preziosa reliquia, la coppia riceverà in cambio l’antidoto per salvare Pongo.

In questa nuova avventura scolastica, i Me contro Te saranno guidati da una mappa e scopriranno qualcosa di importante, un segreto riguardante il loro passato, soprattutto quello di Sofì…

Data di uscita:18 agosto 2021

Genere:Avventura, Family

Anno:2021

Paese:Italia

Durata:60 min

Distribuzione:Warner Bros. Pictures

Produzione:Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te Megaplex Stardust Tortona

