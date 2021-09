Paw Patrol – Il film

Film diretto da Cal Brunker, è il secondo lungometraggio con protagonisti i cuccioli dotati di superpoteri dell’omonima serie TV per bambini. Ryder e i suoi amici – Chase, Marshall, Rubble, Skye, Zuma e Rocky – vengono convocati ad Adventure City per una nuova missione.

Questa volta la squadra di super cuccioli dovrà fermare ancora una volta il loro grande nemico: Humdinger, divenuto sindaco di Adventure City e intenzionato a gettare nel completo la caos la metropoli, portandola alla distruzione. Giunto nella cittadina, il super team farà la conoscenza di Liberty, un bassotto, che si unirà a loro nella lotta contro Humdinger. Adventure City, però, non è solo lo scenario della nuova avventura dei Paw Patrol, ma anche la città a cui è legato uno dei cuccioli, che una volta arrivato qui dovrà affrontare i suo passato.

Riusciranno i Paw Patrol a sventare il piano del perfido e a portare pace e serenità nella cittadina?

Data di uscita: 23 settembre 2021

Genere: Animazione, Avventura, Commedia

Anno: 2021

Paese:USA, Canada

Durata: 88 min

Distribuzione: Eagle Pictures