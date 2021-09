Per ripicca contro la sua ex segnala atti vandalici al 112 ma era tutto falso

Giarole – Si è preso una denuncia per procurato allarme un venticinquenne che, per infastidire in qualche modo l’ex fidanzata che era in compagnia di amici nel campo sportivo di Giarole, aveva inventato una situazione completamente inesistente. Il ragazzo aveva, infatti, chiamato il 112 per segnalare alcune persone ubriache che, secondo lui, si stavano divertendo a lanciare bottiglie contro le auto in transito.

Una situazione in realtà mai avvenuta, come accertato dai Carabinieri di Occimiano, giunti poi sul posto.