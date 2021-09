Tennis: l’alessandrina Emanuela Falleti campionessa mondiale di doppio over 45

Umago – L’alessandrina Emanuela Falleti è campionessa mondiale over 45 di doppio ai Mondiali di tennis che si sono tenuti a Umago, in Croazia. La tennista alessandrina ha conquistato l’importante obiettivo in coppia con Valentina Padula. Da sottolineare il fatto che l’atleta era stata ferma 25 giorni a causa del Covid.

Falleti e Padula, dopo 120 minuti di battaglia, hanno avuto la meglio sulla coppia slovena formata da Karin Lusnic e Barbara Muley. Decisivo il tiebreak.