Al via questa sera la 25° StrAlessandria

Alessandria – Dopo lo stop dello scorso anno, questa sera torna la StrAlessandria, una delle corse più amate dagli alessandrini che, per la prima volta, partirà dal quartiere Cristo. Fino a giovedì sera erano state vendute già 3.000 magliette della corsa solidale che quest’anno sostiene il restauro di una scuola in Mozambico, dedicato alla memoria dello studente del Saluzzo Plana Jean Franco Formiga e il progetto “Questa terra è la tua terra” per creare ad Alessandria una squadra d’intervento antidegrado composta da detenuti, appositamente formati grazie alle risorse della StrAlessandria, le competenze del Giardino Botanico del Comune di Alessandria e la professionalità dei corsi di formazione agronomica degli Istituti di Reclusione Cantiello e Gaeta.

La partenza sarà alle 19:15 per i competitivi, alle 19:25 per i non competitivi. L‘invito è a raggiungere il quartiere Cristo già dal pomeriggio e comunque con un adeguato anticipo perché per accedere all’area della partenza sarà necessario esibire il Green Pass, che si potrà ottenere anche effettuando un tampone rapido nella postazione di Castellazzo Soccorso. Come da tradizione la corsa sarà aperta dai Bersaglieri al suono della fanfara, di corsa insieme al sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

Nel rispetto delle attuali disposizioni anticovid, sarà necessario indossare la mascherina durante l’attesa e al momento della partenza ma dopo i primi 500 metri si incontrerà il cartello che segnalerà la possibilità di togliere la mascherina, che andrà poi nuovamente indossata arrivati al traguardo in piazza della Libertà. All’arrivo rifresco, banchetti solidali e l’area della premiazione, dove si accederà mostrando nuovamente il Green Pass.

Il percorso: da corso Acqui per affrontare il cavalcavia, poi il Meier, piazza Garibaldi, giardini Pittaluga, una prima volta in piazza della Libertà, piazza Santa Maria di Castello, poi nuovamente il Meier e via verso l’arrivo, entrando in piazza della Libertà da via Migliara per passare sotto l’arco.

