Anche ad Alessandria il corteo degli attivisti di “Fridays for future”

Alessandria – Con lo slogan “Fermiamo il cambiamento climatico. Non c’è un pianeta B”, sono tornati stamane ad Alessandria, ma anche in altre città come Milano, Roma, Napoli e Palermo, gli appuntamenti del Fridays for future. Un centinaio di studenti delle scuole alessandrine hanno marciato per le vie del centro chiedendo un pronto intervento ai Governi mondiali per tentare di fermare i cambiamenti climatici.

Diversi i punti toccati nel corso della manifestazione: minori emissioni di elementi inquinanti nell’aria, un maggiore rispetto della biodiversità, ricerca di energie rinnovabili. Il corteo è partito da piazza Marconi e ha proseguito in piazza Garibaldi e via Cavour per fare poi tappa davanti a Provincia e Comune di Alessandria, dove i giovani hanno gridato il loro “basta promesse, basta parole” rivolto alle istituzioni. Il corteo ha fatto poi ritorno in piazza Marconi.

(Foto tratta dal profilo Facebook di Fridays for future).