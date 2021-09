Bertram Derthona: Riccardo Cattapan operato al legamento

Tortona – Bertram Derthona ha comunicato, ieri, che Riccardo Cattapan è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, a seguito dell’infortunio subìto nella partita contro la Dolomiti Energia Trentino di mercoledì 8 settembre.

L’intervento, secondo quanto spiegato in una nota del club bianconero, è stato eseguito con successo dal Dottor Raffaele Cortina, Medico della Nazionale maschile di pallacanestro, come da indicazione dello staff medico della società. Il trattamento chirurgico si è reso necessario alla luce dei riscontri strumentali cui l’atleta era stato sottoposto negli scorsi giorni.