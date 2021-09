Candidati a loro insaputa per comunali in provincia di Padova: coinvolta anche la provincia di Alessandria

Alessandria – Nella giornata di ieri, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, a conclusione di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione, in diversi comuni della provincia di Foggia, Lecce e Rovigo, ad un’ordinanza applicativa di sette misure cautelari personali, emessa nei confronti dei vertici del movimento politico “L’altra Italia”.

Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle di Este, sono state avviate dopo alcuni servizi trasmessi da un noto programma satirico nei quali si faceva particolare riferimento alla presentazione di false liste elettorali per le elezioni comunali che si erano svolte in contesti territoriali di piccole dimensioni.

In seguito ad accertamenti gli investigatori hanno riscontrato come, nel corso delle tornate elettorali per la nomina alla carica di sindaco e di consigliere comunale per i Comuni di Barbona (PD) e di Vighizzolo d’Este (PD) tenutesi, rispettivamente, nel maggio 2019 e nel settembre 2020, il predetto movimento politico avesse presentato liste di candidati formate da soggetti iscritti, nella maggioranza dei casi, a loro insaputa.

La Procura di Rovigo, in particolare, ha allargato le indagini agli altri 21 Comuni dove il movimento politico aveva presentato i propri candidati nel settembre 2020 tra cui appunto la provincia di Alessandria, oltre a quelle di Asti, Belluno, Bergamo, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Genova, Imperia, Isernia, Perugia, Pisa, Potenza, Savona, Vibo Valentia e Vicenza. In tutti questi territori la scelta dei nomi era stata fatta in comuni con una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti sfruttando una normativa con procedura semplificata per le candidature.

All’esito delle articolate indagini svolte, i Finanzieri della Compagnia di Este hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Rovigo i 15 principali responsabili, che, a vario titolo, hanno concorso alla formazione e alla presentazione di false liste di candidati in 23 amministrazioni locali insistenti su tutto il territorio nazionale.

Attesa la gravità dei fatti rilevati, il Tribunale di Rovigo, accogliendo le proposte formulate dal Pubblico Ministero, ha emesso un’ordinanza applicativa di sette misure cautelari personali, disponendo gli arresti domiciliari nei confronti del segretario nazionale del movimento, nonché l’obbligo di firma per due pubblici ufficiali autenticatori, destinatari anche della misura interdittiva della sospensione temporanea dal pubblico ufficio di consigliere comunale per dodici mesi, e nei riguardi di due dirigenti del movimento.