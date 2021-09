Candidato tolto da lista a Moncalieri: rinviato a giudizio il Capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari

Torino (Ansa) – Il segretario regionale della Lega in Piemonte e capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, il segretario provinciale Alessandro Benvenuto e una terza figura legata al partito, Fabrizio Bruno, sono stati rinviati a giudizio a Torino per il reato di falso. La vicenda risale alla vigilia delle elezioni amministrative del Comune di Moncalieri, nel 2020, ed è legata all’esclusione dalla lista di un ex esponente locale di Forza Italia, Stefano Zacà, che si è costituito parte civile con l’avvocato Fabio Ghiberti.

Il processo comincerà il 24 novembre 2022.