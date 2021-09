Casale Monferrato – Per il quarto anno consecutivo Energica sarà sponsor del Casale Fbc. L’annuncio della sponsorizzazione, già dato la scorsa settimana durante la presentazione della squadra in Comune, è stato meglio approfondito stamane in una conferenza stampa nella sede dell’Amc, in via degli Orti, alla presenza del presidente del Casale Fbc, Simone Servetti, del presidente dell’Amc, Fabrizio Amatelli, e del direttore generale del club nerostellato Michele Padovano.