JB Monferrato: al via oggi i quarti di finale di Supercoppa LNP

Casale Monferrato – Si giocherà oggi, alle 15 a Lignano Sabbiadoro, il quarto di finale di Supercoppa LNP tra JB Monferrato e Gruppo Mascio Treviglio.

La squadra di coach Michele Carrea, avversaria dei monferrini, si è qualificata a queste Final Eight con un percorso netto di 3 vittorie e 0 sconfitte nel girone di qualificazione, battendo anche in maniera netta (81-63) la Pallacanestro Cantù.

La squadra costruita in estate è di assoluto livello: dalla scorsa stagione sono rimasti Davide Reati, il playmaker classe 2002 Matteo Bogliardi e l’ala Ursulo D’Almeida. Miglior realizzatore del girone di qualificazione è Federico Miaschi (lo scorso anno a Biella) con 16.0 punti di media. La coppia di stranieri è formata dalla guardia Giddy Potts (già visto in Italia con la maglia di Ravenna) e Wayne Langston (visto lo scorso anno con la maglia dell’Urania Milano).