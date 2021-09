Nell’astigiano record di contagi con l’arrivo dei lavoratori stagionali dell’uva

Asti – Col periodo della vendemmia è arrivata anche un’impennata di contagi e a essere maggiormente colpito è stato l’astigiano dove, da qualche settimana, si registrano infatti numeri di contagi più alti nelle zone in cui arrivano operai stagionali che lavorano fianco a fianco per molte ore, sotto il sole, e condividono spazi, mezzi di trasporto e abitazioni. Nell’ultima settimana, fra il 13 e il 20 settembre, i nuovi positivi nell’astigiano sono stati 117, sparsi soprattutto tra le campagne e nelle zone del sud della provincia.

Numeri, in generale, non rilevanti ma da tenere sotto controllo in una fetta di Piemonte con meno di 200.000 abitanti.

All’Asl di Asti spiegano che “un numero consistente di contagi è attribuibile al fenomeno dei lavoratori stagionali in agricoltura, impegnati in queste settimane nella vendemmia, e dai rientri dall’estero e in particolare dall’Est Europa, dopo le vacanze estive, particolarmente significativi nell’area del sud Astigiano”.

L’incidenza in questa zona del Piemonte, infatti, è più alta della media, ma stabile, quindi gli esperti considerano la situazione sotto controllo. Peraltro è proprio nell’Astigiano che si è verificata quella che al momento risulta l’unica chiusura di un intero plesso scolastico per un focolaio a Canelli, e al momento sono cinque le classi in quarantena: tre all’asilo, una alle elementari e una alle superiori. Per quando riguarda gli ospedali, però, l’incidenza sopra soglia non pare per il momento avere effetto. In tutta l’Asl sono 16 i ricoverati, di cui tre in sub intensiva e nessuno in rianimazione. Nel complesso la situazione del Piemonte resta sotto controllo e il pre-report del ministero della Salute, che sarà validato domani, conferma la zona bianca. I nuovi positivi, nella settimana tra il 13 e il 19, sono stati 1546 rispetto ai 1537 casi della precedente. L’indice Rt puntuale calcolato sulla data di inizio dei sintomi scende da 0.91 a 0.83. La percentuale di positività dei tamponi passa da 2 a 1 per cento e scende anche il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che passa dal 4 al 3 per cento, mentre resta stabile al 3 quella bei reparti Covid.

L’analisi settimanale della Fondazione Gimbe evidenza, inoltre, nell’ultima settimana un aumento dei casi di Covid in Piemonte e calcola un’incidenza di 87 positivi al virus ogni 100.000 abitanti, considerando però le persone che hanno il virus in questo momento.

Gimbe sottolinea poi come il Piemonte, sull’andamento della campagna vaccinale, abbia valori leggermente sotto soglia rispetto alla media nazionale: secondo i dati della fondazione il 67,4 per cento ha completato il ciclo vaccinale (la media nazionale è del 69,8%).