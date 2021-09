Supercoppa LNP quarti di finale: la JB Monferrato lotta fino alla fine ma cede le armi a Treviglio

Lignano Sabbiadoro – Niente rimonta per la JB Monferrato che è uscita sconfitta dal quarto di finale di Supercoppa LNP col punteggio di 76-66 a favore di Gruppo Mascio Treviglio. Ai monferrini sono non bastati i 17 punti di Fabio Valentini e i 15 punti di Sarto.

Per il roster piemontese, adesso, testa al campionato con la prima giornata in programma il 3 di ottobre.

La cronaca della gara.

Mani fredde per entrambe le squadre che nei primi due minuti non riescono a segnare, ci pensa Rodriguez a inaugurare le marcature, subito imitato da Hill-Mais. Il primo vantaggio della Novipiù arriva con una tripla di Williams (5-4), subito imitato da capitan Martinoni. La terza tripla consecutiva costringe coach Carrea al time-out (11-4). Treviglio ricuce grazie a Rodriguez e Langston (13-9) e con due triple consecutive di Potts portano Treviglio sul +4 (13-17). Quattro tiri liberi di Luca Valentini ricuciono lo svantaggio al termine del primo quarto che si chiude sul 17-22.

Il primo canestro della Novipiù del secondo quarto porta la firma di Sarto, subito imitato da Penny Williams che porta i rossoblu sul -8 (21-29), prima che la tripla di Lupusor scriva il massimo vantaggio per Treviglio. La tripla allo scadere dei 24” porta la JBM sul -9 (24-33). Sarto continua a segnare da tre e la JB a 2’40” dall’intervallo è a -8. Fabio Valentini continua a macinare punti, ma il divario rimane invariato sul 36-44.

Il terzo quarto si apre con con il botta e risposta tra Potts e Martinoni. In questa terza frazione la tensione è alta e si alza anche la fisicità ed il distacco rimane sostanzialmente invariato (40-50). Due triple consecutive di Sarto e Fabio Valentini riportano la JBM sul -6 (46-52). Il 2+1 di Okeke porta la Novipiù al -7 (50-57). Il terzo periodo si chiude con il punteggio di 50-61.

La tripla di Leggio apre l’ultimo periodo (53-61). Treviglio non trova la via del canestro e il canestro di Okeke e il tiro libero di Luca Valentini avvicinano ancora di più la JBM (56-61). Il 2/2 di Okeke porta i rossoblu ad un solo possesso di svantaggio (58-61). Treviglio interrompe il digiuno offensivo con un 2/3 ai liberi ed un contropiede di Rodriguez (60-68). Sarto con la tripla scrive il -7 (64-71). La Novipiù ci prova fino all’ultimo, ma vince Treviglio 66-76.

Novipiù JB Monferrato – Gruppo Mascio Treviglio 66-76 (17-22, 36-44, 50-61)

Novipiù JB Monferrato: Sarto 15, Trunic, Valentini F. 17, Valentini L. 5, Formenti NE, Sirchia NE, Williams 7, Lomele, Okeke 8, Martinoni 7, Hill-Mais 4, Leggio 3. All.: Andrea Valentini.

Gruppo Mascio Treviglio: Agbortabi NE, Potts 23, Langston 14, Reati 2, Miaschi 7, Bogliardi, D’Almeida 2, Sacchetti 7, Venuto, Abati Toure, Rodriguez 15, Lupusor 6. All.: Carrea.